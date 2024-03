Zoekacties naar vermiste Jannes (59) leveren nog niks op, wel 20 tips

Groningen – Van Jannes Possemis (59), die een week geleden voor het laatst werd gezien in Groningen, ontbreekt nog ieder spoor.

Dat liet een familielid van de vermiste Stadjer maandagochtend weten aan RTV Noord, nadat de politie afgelopen woensdag de hulp van het publiek inschakelde bij de zoektocht naar Possemis.

De afgelopen dagen heeft een zoekteam tussen Stad en Peize gezocht naar sporen van Possemis, waar een ander familielid de man dinsdag nog zou hebben gezien. Een andere tipgever zou hebben laten weten dat de 59-jarige man vrijdag nog bij een dierenwinkel in het dorp is geweest, maar hiervan ontbreekt bewijs. Er kwamen 20 tips binnen.

Possemis is 1.70 meter lang, kalend of kaal, heeft blauwe ogen en is te herkennen aan een ietwat onverzorgd uiterlijk. Toen hij voor het laatst werd gezien, droeg Possemis een Nike pet en een groene jas.. De vermiste man heeft mogelijk een rugtas bij zich. Het zou kunnen dat Possemis zich verplaatst op een zwarte elektrische fiets van het merk Gazelle.

Wie informatie heeft over deze vermissing, kan contact opnemen met de politie via 0800-6070. Digitaal getuigen kan ook via dit online tipformulier van de politie.

Foto's