Zuidhorn – Aan de Brilweg in Zuidhorn is vrijdagavond een voertuig te water geraakt. De bestuurder schrok van een overstekende kat en stuurde z’n auto een kanaal in. De automobilist haalde een nat pak, maar raakte niet gewond.

Ook de kat maakt het naar verluidt goed. Het voertuig ligt deels in het water. Een berger is ter plaatse om de auto uit het water te halen. Dat meldt RTVNoord.nl

