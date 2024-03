Mogelijk camera’s in Groningse havens in strijd tegen drugssmokkel

Provincie – De gemeente Het Hogeland is samen met verschillende partijen aan het onderzoeken of camera’s ingezet kunnen worden om drugssmokkel via Groningse havens te voorkomen. Er wordt onder andere gedacht aan camera’s die automatisch kentekens kunnen herkennen.

Het plan moet nog verder worden uitgewerkt voordat er definitief een beslissing over wordt genomen. Mogelijke drugssmokkel en andere ondermijnende criminaliteit staan hoog op de agenda van gemeenten en opsporende instanties… Lees verder op RTVNoord.nl

Foto's