IMG keert 63 miljoen extra uit voor psychisch leed bij gedupeerden van aardbevingen

Groningen – Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) keert 63 miljoen euro extra uit aan schadevergoeding voor psychisch leed onder aardbevingsgedupeerden. Dat is 18 miljoen euro meer dan eerder werd aangenomen.

Het schadeloket heeft nu de herbeoordeling van 70.000 aanvragen afgerond. Een derde van de aanvragers krijgt een hogere schadevergoeding dan eerst, of krijgt voor het eerst smartengeld. Het IMG heeft namelijk de regeling voor immateriële schade verhoogd. Dat geldt vooral voor Groningers die te maken hebben (gehad) met sloop/nieuwbouw of versterkingsmaatregelen, omdat hun woning als onveilig is beoordeeld. Zij hebben recht op de hoogste vergoeding voor immateriële schade van 5.000 euro. Daarnaast trekt het IMG de vergoedingen binnen huishoudens gelijk. Elk gezinslid krijgt bovendien hetzelfde bedrag. Zegt Oogtv.nl.

Vanaf 27 maart is het weer mogelijk een eerste aanvraag voor immateriële schade te doen. Deze beoordeelt het IMG dan direct volgens de verruimde regels. Ook werkt het IMG op dit moment verder aan het mogelijk maken van vervolgaanvragen later dit jaar. Dit geldt vooral voor aanvragers die eerder een besluit hebben ontvangen over immateriële schade en bij wie nu sprake is van nieuwe omstandigheden. Bijvoorbeeld als er opnieuw schade is ontstaan als gevolg van nieuwe aardbevingen en daarvoor nieuwe schadevergoedingen zijn toegekend.

