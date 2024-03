Groningen – Op de Concourslaan bij de voetbalvelden van S.C. Stadspark tegenover de Drafbaan was donderdag rond de middag een oefening met onder andere de Politie(OG/ ondersteuningsgroep) en ambulancedienst.

Omstanders dachten eerst dat er wat aan de hand was, alleen er werd netjes oefening gemeld via een pion. Waar exact op geoefend werd is niet bekend. Meeste speelde zich af op eigen terrein. Oefenen is tegenwoordig erg belangrijk, men oefent dan op scenario’s.

Foto's