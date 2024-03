Verkeerslichten op rood om verkeer te doseren

Tijdens Operatie Julianaplein en ook andere wegafsluitingen hebben verkeersmanager Peter-Jan Echten en zijn collega’s bij Groningen Bereikbaar een paar belangrijke lessen geleerd. “Ze hebben ons laten zien waar in de stad de grootste knelpunten zitten. En dus ook de plekken waar we het totaal vastlopen van het verkeersnetwerk mogelijk kunnen voorkomen door verkeerslichten anders in te stellen of extra exemplaren te plaatsen.”