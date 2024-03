Flinke verbouwing bij aanmeldcentrum Ter Apel

Ter Apel – Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is deze week een begin gemaakt met een herinrichting die jaren gaat duren zegt Rtvnoord. De bekende toegangspoort, waar nieuwe asielzoekers zich als eerste moeten melden, is al verwijderd. Binnenkort wordt ook het gebouw van de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND) onder handen genomen.

De aanpassingen zijn nodig om het gebouw toekomstbestendig te maken en het asielproces beter te kunnen ondersteunen. Als alles volgens planning verloopt, is de herinrichting in 2026 klaar. Het gebouw wordt tijdens de verbouwing gewoon gebruikt. Meer op Rtvnoord.nl(+bron)

