Witwasonderzoek leidt naar 52 kg softdrugs

Groningen – De politie heeft in de stad Groningen maandag 11 maart twee verdachten aangehouden vanwege witwassen. De verdachten kwamen in beeld door een eerder aangetroffen hoeveelheid softdrugs. Het gaat om een 35-jarige man en een 36-jarige vrouw uit Groningen.

Deze man werd eerder aangehouden vanwege bezit van een grote hoeveelheid softdrugs. Daarbij was er voldoende aanleiding om een witwasonderzoek te starten op deze verdachte. De politie heeft de beide verdachten maandagochtend in een woning aan het Boterdiep in Groningen aangehouden. De woning is doorzocht. Ook zijn er meerdere panden, zoals loodsen en garageboxen, doorzocht. Hier werd 52 kilo softdrugs aangetroffen en in beslag genomen. Na deze vondst is nog een 53-jarige man uit Groningen aangehouden. De politie heeft daarnaast verschillende andere goederen, zoals dure kleding en accessoires, in beslag genomen.

Handel in softdrugs en witwassen gaan vaak samen. Witwassen is een vorm van ondermijning: het uitvoeren van transacties om de herkomst van illegaal verkregen geld te verbergen. Het gaat om geld afkomstig van criminele activiteiten zoals drugshandel, mensenhandel, diefstal, sociale en fiscale fraude. Het geld wordt vervolgens vaak gebruikt om een dure levensstijl te bekostigen en uitgegeven aan bijvoorbeeld auto’s, huizen, dure kleding of accessoires.

