Holwierde – Woensdagavond heeft er een ongeval plaatsgevonden op de Feldwerderweg bij Holwierde.

Ter plaatse bleek het te gaan om een auto die na een bocht in de sloot is belandt. Bij het ongeval is een persoon gewond geraakt, het slachtoffer is mee naar het ziekenhuis.

Hoe het ongeval kon gebeuren is niet bekend. De auto wordt afgesleept door een berger.

Foto's