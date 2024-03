Steun nu de Stichting Wensambulance Noord Nederland

Stichting Wensambulance Noord Nederland wil ernstig zieke mensen met een beperkte levensverwachting de mogelijkheid bieden om op geheel eigen wijze afscheid van hun leven te kunnen nemen. Mensen die weten dat ze niet meer zullen genezen en hun leven binnen korte tijd zal eindigen, gaan vaak nadenken over wat ze allemaal hebben meegemaakt en welke wensen en dromen ze nog hebben.

Wij willen mensen uit Noord-Nederland d.m.v. begeleid ambulancevervoer helpen zo’n persoonlijke wens te vervullen om zo een laatste dierbare herinnering aan het leven toe te voegen

Op deze manier gaan mensen naar een voor hen bijzondere plek of gelegenheid en ze ervaren zo een speciale dag. Wensambulance Noord – Nederland is een stichting die is opgericht door vrijwilligers die veelal werkzaam zijn in de zorg.

Wensambulance Noord – Nederland kunt u ook vinden op Facebook.com.

Zonder donaties kan Wensambulance Noord – Nederland helaas geen wensen vervullen. Uw bijdrage is dan ook van harte welkom.

En daarom steunen wij(112Groningen) en de onderstaande ondernemers vanuit https://www.fanvanfcgroningen.nl/, dit initiatief!

Klik hier om te doneren!

Ook zijn ze op de 112GroningenDag aanwezig

Volgende sponsoren:

Glazenwasbedrijf Dick Zwart

Esdoornlaan 2

9991 EE Middelstum

https://www.glazenwasbedrijf-dickzwart.nl/

Gabbiano Groningen

Meewerderweg 28

9724 ET Groningen

https://www.gabbianogroningen.nl/

Primera De Gele Klap in Bedum

9781 AA Bedum

https://www.primera.nl/primera-de-gele-klap

PAB

Dominee S. Tjadenstraat 81

9663 RD Nieuwe Pekela

https://pabbv.nl/

Bakker Bart Groningen Dierenriemstraat

Dierenriemstraat 166

9742 AL Groningen

https://www.bakkerbart.nl/

Slagerij Havinga

Kleinestraat 3

9781 HS Bedum

https://slagerijhavinga.nl/

Grandtaria Friet van Piet

Meeuwerderweg 112

9724 EX Groningen

www.cafetariafrietvanpiet.nl

Auto Gijs

Burgemeester JG Legroweg 94

9761 TD Eelde

https://auto-gijs.nl/index

