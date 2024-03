Achttien jaar cel voor man (31) die vrouw (70) doodstak aan Holtstek in Stad

Groningen – De 31-jarige man, die op 31 januari vorig jaar een 70-jarige vrouw neerstak in haar woning aan de Holtstek, heeft achttien jaar cel opgelegd gekregen voor zijn daad. De steekwond die de man toebracht aan de vrouw werd haar uiteindelijk fataal.

De rechtbank deed dinsdagochtend uitspraak tegen de man uit Budel. De rechter legde de straf op voor ‘gekwalificeerde doodslag’. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Naast de gevangenisstraf moet de man ruim 110.000 euro aan schadevergoeding betalen aan de nabestaanden van de vrouw.

‘Kil, berekenend en gewetenloos’

“Het is haast niet voor te stellen welke doodsangsten het slachtoffer heeft moeten doorstaan en de pijn die zij daarbij – ook in de dagen tot aan haar overlijden – heeft moeten doormaken als gevolg van het toegepaste geweld door verdachte”, stelt de rechter over de 31-jarige veroordeelde. “Het handelen van verdachte was kil, berekenend en gewetenloos. Het getuigt van een volkomen gebrek aan respect voor de waarde van het leven van een medemens.”

Impact op naasten en angst in samenleving

Volgens de rechtbank heeft de man met zijn daad ook de naasten van de vrouw volledig kapotgemaakt en angst in de samenleving aangewakkerd: “Het slachtoffer was een vrouw die volop in het leven stond, voor haar naasten klaarstond en zich gedurende haar leven heeft ingezet voor de maatschappij. Het abrupte verlies heeft diepe sporen achtergelaten in de levens van haar naasten. Bovendien veroorzaakt een feit als hier aan de orde grote maatschappelijke onrust en leidt tot toename van gevoelens van angst en onveiligheid in de maatschappij, zeker onder kwetsbare alleenwonende ouderen.”

Steekpartij om slachtoffer te beroven

Doelbewuste daad

Foto's