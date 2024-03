Aanmeldcentrum Ter Apel weer te vol, inmiddels 60.000 euro in boetepot

Ter Apel – Voor de tweede dag op rij hebben meer dan tweeduizend mensen overnacht in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Zaterdagnacht stond de teller op 2021 mensen, de nacht ervoor waren het er 2002.

De overschrijding betekent dat het COA opnieuw een dwangsom van vijftienduizend euro moet betalen aan de gemeente Westerwolde, waar het centrum staat. In totaal zit er nu zestigduizend euro in deze boetepot. Voor dit weekend bleef het aantal mensen in het aanmeldcentrum veertien dagen achter elkaar onder de norm van tweeduizend. Verder te lezen op RTVNoord.

