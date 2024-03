Grote stijging anonieme tips via Meld Misdaad Anoniem uit Groningen

Groningen – Meld Misdaad Anoniem stuurde in 2023 ruim 1.025 meldingen uit Groningen naar de politie en andere opsporingsinstanties. Dat is een stijging van 45 procent, ten opzichte van het jaar ervoor.

Daarmee is de stijging van het aantal anonieme tips voor de politie in Groningen een stuk hoger dan landelijk. Hoewel over Nederland als geheel een recordaantal van 20.000 meldingen naar de politie en andere opsporingsinstanties werd gestuurd, steeg het aantal meldingen met slechts acht procent.

Met name het aantal anonieme meldingen rond drugs (76 procent meer meldingen), explosieven (145 procent meer meldingen) en diefstal (93 procent meer meldingen) zit in Groningen enorm in de lift.

Volgens Meld Misdaad Anoniem waren tips via Meld Misdaad Anoniem cruciaal bij het oplossen van de onderstaande zaken in onze gemeente:

