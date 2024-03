Brandweer blikt terug op grote brand in binnenstad: “Dit had heel anders af kunnen lopen”

Groningen – De brand in een appartementencomplex aan de Papengang op 21 februari had heel anders af kunnen lopen. De Groninger brandweer zegt dat het een geluk is geweest dat de brand uitbrak op een doordeweekse ochtend en dat het pand gemaakt is van beton en niet van hout. Dat meldt OOGTV.nl

De melding van de brand kwam rond 08.25 uur binnen bij de hulpdiensten. “Degene die de eerste melding deed was een bewoner van het appartementencomplex.

De persoon vertelde dat hij rook en vuur zag en er niet uit kon. Dan sta je gelijk op scherp”, vertelt bevelvoerder Richard Bouma. Een bevelvoerder geeft leiding aan de bemanning van een tankautospuit en eventueel een aanvullend voertuig, zoals een hoogwerker. “Toen we aankwamen was de brand uitslaand en was het vuur zich via de buitenkant al aan het verspreiden naar de verdieping erboven.

We zagen meerdere mensen achter de ramen staan die er niet uit konden. Maar we konden niet gelijk beginnen met blussen, want er zat een stalen deur voor de binnenplaats. Gelukkig wist een politieman, die ook snel aanwezig was, hoe die open moest. Vervolgens hebben we het grootste deel van de vuurhaard van buiten geblust. De aanvalsploeg van een tweede tankautospuit is daarna naar binnen gegaan om een binnenaanval te doen.”

“Ramen kapotgemaakt”

Terwijl er geblust wordt richt de bemanning van de hoogwerker zich op het redden van personen. Deze bewoners bevinden zich op de verdiepingen boven de brand en kunnen niet naar beneden omdat beide vluchtwegen vol rook hangen. Bouma: “We hebben de ramen kapotgemaakt, dekbedden over het glas in de sponningen gelegd en de mensen er zo uitgehaald. Daarnaast heeft een ploeg ook nog twee bewoners via een binnenaanval uit het pand gehaald. De bewoner van de studio waar de brand uitbrak, kwam gelukkig al vrij snel zelf het pand uitgelopen.”

“Uitdaging was om erachter te komen hoeveel mensen nog binnen waren”

Om de brand te kunnen bestrijden, en om de bewoners te redden, wordt er vanuit de meldkamer opgeschaald naar ‘zeer grote brand’. Onder andere brandweer Haren en brandweer Peize verlenen bijstand aan hun Stadse collega’s. Sander de Roos is Officier van Dienst.

Hij is verantwoordelijk voor het opstellen van een inzetplan, waar de brandweereenheden worden ingezet en draagt ook zorg voor de communicatie. Als hij arriveert slaan de vlammen uit het pand. “In de eerste dertig minuten is er veel werk verzet. Eigenlijk hadden we de brand ook snel onder controle en hebben we meerdere personen uit het pand gehaald. Om 09.00 uur hebben we even pas op de plaats gemaakt: wat moeten we nog doen? De uitdaging was vooral om erachter te komen of en hoeveel mensen er nog binnen waren. Daarom hebben we het hele complex twee keer doorzocht, net als omliggende panden. Gelukkig was er verder niemand meer binnen.”

Had heel anders af kunnen lopen

Terugblikkend zegt De Roos dat het om een bijzondere inzet ging: “We hadden te maken met een aantal uitdagingen, zoals de bereikbaarheid van het pand in de dichtbebouwde binnenstad en dat we over voldoende bluswater konden beschikken. Ook hadden we vrij lang geen zekerheid over hoeveel mensen er nog in het pand waren. Onze insteek was om de brand zo snel mogelijk te bestrijden. Dat is gelukt.” Maar voor De Roos en Bouma is het duidelijk dat deze brand heel anders af had kunnen lopen: “Het pand was gemaakt van beton en daardoor heeft de brand zich niet zo snel kunnen verspreiden. Als het hout was geweest, was dat heel anders geweest. Ook hebben we geluk gehad dat het een doordeweekse ochtend was, en niet bijvoorbeeld een stapavond.”

“Van het appartement waar de brand uitbrak is niets over”

Bouma: “De bewoner van de studio waar de brand uitbrak, heeft heel veel geluk gehad. Er is helemaal niks over van zijn appartement. Hij is gelukkig op tijd wakker geworden door de hitte van de brand. Dat gebeurt niet vaak. Ook heb ik het nog niet vaak meegemaakt dat we zoveel mensen uit een pand haalden. Daar zijn we trots op als ploeg. Hier doen we het voor.”

Rico Tjepkema (PvdA): “Voorkomen dat zulke situaties zich vaker voor gaan doen”

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog onbekend. Vanuit de politiek is er geschrokken gereageerd op de gebeurtenis. Daags na de brand vertelden bewoners van het complex dat er in het pand sprake was van onveilige situaties, verloedering, schimmel en achterstallig onderhoud. De fracties van PvdA, CDA, Stadspartij, SP, GL en Student & Stad vinden het schrijnend. “Wij zijn blij met de goede inzet van hulpdiensten en het college, daardoor zijn de bewoners afgelopen week met de grote schrik vrijgekomen,” zegt PvdA-raadslid Rico Tjepkema. “Tegelijkertijd moeten we zoveel mogelijk voorkomen dat deze levensbedreigende situaties zich vaker voordoen.”

Video

Foto's