Tiener de cel in voor schietpartij Iepenlaan Groningen

GRONINGEN (ADP) – Een 18-jarige man uit Groningen is voor een schietincident aan de Iepenlaan in Groningen veroordeeld tot een jaar cel, waarvan vier maanden voorwaardelijk. De jongen schoot vorig jaar op 10 september op een wit busje. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden vijftien maanden cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

De jongen werd kort na het incident in een woning opgepakt. Hij kwam tot deze daad doordat zijn broer negen dagen voor het incident ruzie zou hebben gehad bij het tankstation aan de Sontweg in Groningen. Dit vertelde de tiener twee weken geleden aan de rechter in Groningen. Hij ging zijn broer helpen, vertelde hij. Hierbij sneuvelde een achterruit van de het busje. Een inzittende liep letsel op aan zijn hand.

Negen dagen daarna, de dag van het schietincident in de Ipenlaan, haalde de tegenpartij verhaal in Groningen. Met het wit busje, waarvan de achterruit eerder was gesneuveld, reden twee mannen rondjes door de buurt. Ze cirkelden rondom de woning waar de 18-jarige verbleef. Op camerabeelden is te zien dat de tiener naar het busje toeloopt. Van zelfverdediging was dan geen sprake, vindt de rechter.

Na de aanhouding vonden de agenten in de woning drugs, die de tiener toebehoorden. De recht vindt al met al poging tot doodslag, drugsbezit, verboden wapenbezit, mishandeling en vernieling bewezen. ‘Door te schieten heeft de man gevoelens van angst bij anderen veroorzaakt’, zei de rechter. Dit wordt de tiener zwaar aangerekend. Het is in zijn voordeel dat hij geen strafblad had. Zie ook

