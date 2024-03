Toerit vanaf Kieler Bocht naar zuidelijke ringweg komend weekeinde afgesloten

Groningen – De toerit vanaf de Kieler Bocht naar de zuidelijke ringweg richting Euvelgunne is vanaf vrijdagavond dicht. Maandagochtend gaat die weer open.

Ook is één rijstrook op de Ring Zuid zelf afgesloten voor het verkeer richting knooppunt Euvelgunne.

De afsluiting is nodig omdat er een glasvezelkabel in de berm wordt verlegd.

Het verkeer kan omrijden via de toerit vanaf de Odenseweg, bij de oostelijke ringweg . Een andere optie is via Gotenburgweg en de Bornholmstraat.

