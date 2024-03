Rtvnoord: Nieuw onderzoek naar moord op Antoinette Bont in Groningen in 1995

Groningen – Bijna 30 jaar geleden werd de 24-jarige Antoinette Bont op gruwelijke wijze vermoord in Groningen. Haar lichaam werd in delen teruggevonden door de politie. De dader is nooit gevonden, maar nu is er toch een ontwikkeling in de zaak. Het OM heeft een verdachte om DNA gevraagd Meldt Rtvnoord.

Antoinette Bont was een drugsverslaafde prostituee die verdween van de tippelbaan in Groningen, blikt Telegraaf-journalist Mick van Wely terug in de Ochtendshow op Radio Noord. Hij volgt de zaak al 25 jaar.

‘Een paar dagen later dook haar romp op, verpakt in plastic en touwen, in het Winschoterdiep. En later werden haar ledematen teruggevonden in Peize in een Edontas (een sporttas, red.).’ Meer op Rtvnoord(+bron)

