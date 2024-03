‘Luchtalarmeringssysteem moet blijven bestaan’ vinden veel Groningers

Groningen – De Stadspartij 100 procent voor Groningen wil dat het luchtalarm, dat iedere maandag af gaat, blijft bestaan. De partij heeft daarom vragen gesteld aan het gemeentebestuur.

Demissionair minister van justitie Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD) wil het luchtalarmeringssysteem volledig vervangen door een NL-Alert die op een mobiele telefoon binnen komt.

Volgens de Stadspartij 100 procent voor Groningen zijn er nog veel ouderen zonder geschikte telefoon. Ook mensen die laaggeletterd of anderstalig zijn zouden moeite hebben met de NL-Alert op de telefoon. Ook zegt de partij dat de sirenes minder storingsgevoelig zijn dan een NL-Alert.

Bovendien vindt de fractie dat er in Groningen een groter risico is vanwege de aanwezigheid van de haven in Delfzijl en industriegebieden. Daarom zouden beide alarmeringssystemen naast elkaar moeten blijven bestaan.

