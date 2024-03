560 planten in voertuig na wietlucht, man (60) aangehouden

Winschoten – In Winschoten verspreidde zich zondagochtend zo’n enorme wietlucht uit een auto dat een erachter rijdende politiesurveillance de wagen voor een controle liet stoppen.

Het vermoeden werd waarheid; in de auto lagen diverse balen met in dekkleden gehulde hennepstengels, tot aan het dak opgestapeld. In totaal werden op het Politiebureau ruim 560 planten geteld, alle rijp om te worden geknipt. De 60-jarige bestuurder werd aangehouden. Hij werd na verhoor vrijgelaten.

Foto's