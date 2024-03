Brandstichting in Opende, getuigen gezocht

Opende – Vrijdag op zaterdagnacht is er een brandstichting geweest van een bestelbus aan de Sjallemastraat in Opende.

Om 04:22 uur zag een buurtbewoner een man richting een bestelbus lopen. Enkele seconden later zag de buurtbewoner vlammen bij de bestelbus. Hij is daarop direct naar de bewoner gegaan. Dankzij snel handelen is de brand vrij snel geblust. De brandstichter was inmiddels weggereden in een donkerkleurig voertuig verder de Sjallemastraat in.

Mogelijk heeft iemand camerabeelden waar rond dit tijdstip een voertuig of persoon opstaat. Meldt u dit dan via 0900-8844. Meldt de politie via instagram.

Foto's