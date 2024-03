Luchtalarm wordt volgend jaar definitief vervangen door NL-Alert

Eerder was er al sprake dat het zou gaan gebeuren maar nu is het definitief: het luchtalarm gaat volgend jaar verdwijnen. Het systeem dat waarschuwt bij rampen en calamiteiten wordt vervangen door NL-Alert, dat berichten verstuurd via de smartphone. Dat meldt Oogtv op hun site.

In een brief aan de Tweede Kamer laat demissionair Justitieminister Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD) weten dat het oude systeem weinig voordelen biedt en daarnaast is de dekking lager. Het luchtalarm bestaat sinds de jaren vijftig en viel tot de jaren tachtig onder de Bescherming Bevolking, BB, een overheidsorganisatie die na de Tweede Wereldoorlog werd opgericht. In 1998 werden de sirenes uit de jaren vijftig vervangen door een nieuw systeem, dat vandaag de dag op elke eerste maandag van de maand om 12.00 uur is te horen.

NL-Alert

Maar het systeem heeft nadelen. De 4.200 alarmpalen zijn in het meest gunstige geval door ongeveer 75 procent van de mensen te horen, laat Yeşilgöz weten. NL-Alert wordt sinds 2012 gebruikt. Tijdens de laatste meting in december werden met een testbericht 92 procent van de Nederlanders bereikt. De huidige alarmpalen blijven tot eind volgend jaar in gebruik. Dan loopt het onderhoudscontract af. Dat moment wil de minister aangrijpen om het systeem te ontmantelen.

Kritiek

Op sociale media zijn mensen kritisch. Hidde schrijft: “Dit is zeer onverstandig en naïef. Je ziet nu Rusland al met gps-jammers het signaal in oost en Centraal-Europa destabiliseren. Juist nu zich een nieuw IJzeren Gordijn ontvouwt, is een luchtalarm essentieel. We kunnen niet enkel afhankelijk zijn van onze telefoons.” Anne Fleur: “Ik vind dit dus echt slecht. Er zijn zoveel mensen zonder smartphone, vooral oudere mensen. En volgens mij heeft echt niemand last van het gewone luchtalarm.” Joey: “Het lijkt mij onverstandig om, juist in deze tijd, afhankelijk te zijn van alléén internet- en telefoonverbindingen. Eén hack en het netwerk ligt plat.”

