Politie ontvangt SOS-oproep van iPhone

Winschoten – Op zaterdagmiddag ontving de meldkamer een melding van een vermeend ongeval met letsel. Hulpdiensten werden ter plaatse gestuurd, maar bij aankomst bleek er niets aangetroffen te worden, behalve een iPhone die een SOS-oproep uitstraalde.

Dergelijke oproepen activeren automatisch de meldkamer, waardoor de hulpdiensten snel ter plaatse kunnen zijn. Gelukkig konden de hulpdiensten na onderzoek terugkeren, aangezien er geen letsel of ongeval werd gevonden. De telefoon is momenteel in het bezit van de politie voor verdere analyse en onderzoek.

