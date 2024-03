Burgemeester sluit schuur met hennepkwekerij in Zuidbroek

Zuidbroek – Op donderdag 29 februari heeft burgemeester Adriaan Hoogendoorn een schuur op een perceel aan de Torenstraat in Zuidbroek gesloten voor zes maanden. In de schuur vond de politie in november een in werking zijnde hennepkwekerij met 365 hennepplanten en verschillende materialen voor de kweek hiervan. De burgemeester kan panden (tijdelijk) sluiten als er sprake is van overtreding van de Opiumwet. “Hennepkwekerijen leiden vaak tot overlast en gevaarlijke situaties.

Met de sluiting laten we de eigenaren merken dat wij de productie en handel in drugs in Midden-Groningen niet accepteren”, aldus burgemeester Hoogendoorn. De schuur is verzegeld en op het pand is een bord geplaatst, waarmee duidelijk wordt gemaakt dat het pand gesloten is, omdat er drugs werd gemaakt.

Het sluiten van panden waarin drugs (meer dan gebruikershoeveelheid) wordt geproduceerd en verhandeld is onderdeel van het drugsbeleid van de gemeente Midden-Groningen. Drugsgebruik leidt tot verslaving en gezondheidsproblemen. Het maken van drugs kan ook zorgen voor gevaarlijke situaties, bijvoorbeeld door brandgevaar. Het trekt ook meer criminaliteit aan in de buurt. Om dat te voorkomen, sluit de burgemeester tijdelijk een gebouw waar drugs wordt gemaakt of voor verkoop bedoeld is.

Zo wordt de link van het pand met het drugs- en criminele circuit verbroken. Het gemeentelijk drugsbeleid staat los van een eventuele strafrechtelijke vervolging van verdachten. Het Openbaar Ministerie neemt daarover een beslissing.

“In dit geval ging het om een hennepkwekerij waar 73 keer de toegestane gebruikshoeveelheid is aangetroffen. Ook was er sprake van diefstal van elektriciteit voor de hennepkwekerij. Een onwenselijke en gevaarlijke situatie die we niet tolereren,” verklaart burgemeester Adriaan Hoogendoorn.

Meldingen over criminaliteit

Voor meldingen over criminaliteit kunnen inwoners contact opnemen met de politie via 0900-8844. Dat kan ook anoniem bij Meld Misdaad Anoniem. Meld Misdaad Anoniem is zeven dagen per week bereikbaar via 0800-7000: op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur en in weekenden en op feestdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Melden kan ook 24 uur per dag via een beveiligde omgeving op www.meldmisdaadanoniem.nl/melden.

Foto's