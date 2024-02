Groningen – Op de kruising Bornholmstraat/Winschoterweg heeft woensdagavond rond 22:50 uur een forse aanrijding plaatsgevonden tussen twee voertuigen. 1 van de voertuigen betrof een busje van een beveiligingsbedrijf.

1 persoon werd behandeld in de ambulance. De schade is groot. De weg was deels afgesloten. Video hier.

Foto's