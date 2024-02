Posters afdrukken steeds duurzamer door nieuwe technologieën en certificering

Groningen – Posters zijn nog altijd een krachtig en populair communicatiemiddel voor de reclame en promotie van diverse evenementen. Maar doordat organisaties duurzaamheid steeds centraler zetten, groeit de vraag naar milieuvriendelijke productiemethoden als zij nog willen inzetten op dit ‘ouderwetse’ drukwerk.

Gelukkig zijn er tegenwoordig steeds meer mogelijkheden om posters zo duurzaam mogelijk te produceren.

Posters drukken op duurzaam papier

Een cruciale stap bij de duurzame productie van drukwerk, is om gebruik te maken van duurzame en ecologische materialen. Neem alleen al het papiergebruik, hier spelen certificeringen zoals die van het Forest Stewardship Council® (FSC®) een belangrijke rol. Zij garanderen met dit keurmerk namelijk materialen die afkomstig zijn uit verantwoord beheerde bossen. Met dit papier kun je dus posters afdrukken afkomstig van verantwoorde bronnen.

Zo’n certificering draagt bij aan het behoud van bossen wereldwijd. Wanneer dit keurmerk ontbreekt kan het zomaar zijn dat het papier afkomstig is uit illegale houtkap of dat er mensenrechten worden geschonden bij het productieproces hiervan. FSC® gecertificeerd drukwerk garandeert dus al in de eerste stappen van het proces een eerlijke en duurzame productie van posters.

Hiernaast bestaan er ook steeds meer eco-vriendelijke inkten die gemaakt worden op basis van plantaardige of watergedragen formules. Bij de productie hiervan ontstaan een stuk minder schadelijke dampen, wat tevens bijdraagt aan een schonere productieomgeving.

Innovatieve printtechnologieën

Na het verkrijgen van milieuvriendelijke grondstoffen is het productieproces bij de drukker zelf ook van invloed op de duurzaamheid van het artikel. Door nieuwe en innovatieve printtechnologieën kan er steeds efficiënter en sneller drukwerk worden geproduceerd, met minder impact op het milieu.

Dit komt onder andere door digitale printtechnieken, waar een stuk minder grondstoffen nodig zijn dan bij het drukproces van offset drukpersen. Bij deze oude drukpersen worden nog grote aluminium drukplaten gebruikt en papier wordt verspild om de juiste kleurinstellingen te bereiken. Doordat digitale printers deze stappen overslaan worden jaarlijks tonnen aluminium en papier bespaard ten opzichte van zo’n offset printer.

Hoewel er bij het afdrukken van posters en andere soorten drukwerk sowieso grondstoffen worden gebruikt, kan een duurzaam productieproces de vraag naar nieuwe grondstoffen aanzienlijk verminderen. Naast deze nieuwe printtechnologieën kan ook een efficiënt afvalbeheer systeem zorgen voor minder verspilling en meer hergebruik van restproducten.

Energiezuinig productieproces

Naast de vraag naar nieuwe grondstoffen voor productie, kan ook de vraag naar nieuwe, grijze energie verminderd worden. Door het productieproces van al deze machines te laten draaien op duurzame energiebronnen, wordt jaarlijks een grote hoeveelheid grijze stroom bespaard.

Zo heeft de Groningse drukker Drukland het dak van de productiehal bedekt met ruim 7.000 zonnepanelen om zo veel mogelijk eigen stroom op te wekken. Daarbij vermindert de volledig eigen productie van posters en andere soorten drukwerk de emissies voor transport gerelateerde zaken. Goederenstromen en ketens worden door deze volledig eigen productie namelijk zo kort mogelijk gehouden, waardoor flink bespaard wordt op CO2-uitstoot en brandstofverbruik van het transport.

Duurzaam ontworpen posters

Naast de impact van een duurzame drukkerij, kunnen organisaties die posters willen laten drukken ook zelf invloed uitoefenen op de duurzaamheid hiervan. Ook een ontwerp heeft namelijk invloed op de levensduur. Door te kiezen voor een tijdloos ontwerp en hoge kwaliteit grondstoffen, kan het drukwerk langer meegaan dan één promotieronde.

Vermijd in een ontwerp dan ook het benoemen van data of andere tijdgebonden uitingen, waardoor een poster na één keer inzetten niet meer relevant is. Zorg daarbij voor materiaal dat bestand is tegen omstandigheden waaraan je de poster blootstelt, zodat het exemplaar goed blijft. Door deze combinatie kunnen organisaties ook zelf impact maken voor een duurzamere toekomst en bedrijfsvoering.

