Slachtoffer van inbraak looft 10.000 euro uit

Noordbroek – In het weekend van 12-14 april werd er ingebroken in het huis van de vader van Erwin Venema in Noordbroek schrijft Rtvnoord. Venema senior wil per se dat de dader wordt gepakt en heeft een beloning uitgeloofd. Voor degene met de gouden tip ligt 10.000 euro klaar.

Erwin Venema runt een cafetaria, dartsshop en ijswinkel in Drachten. ‘De inbraak was ruim drie weken geleden’, vertelt hij. ‘Er zijn onder meer een luchtbuks, twee horloges en een marinelamp weggenomen, maar bovenal: twee geldkistjes. Die kistjes zijn het belangrijkste van alles, want daar zat veel in.’ Meer(+bron) op Rtvnoord.nl.

