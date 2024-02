‘Winsumers hebben zoveel vragen’ zegt Schoolpsycholoog na ombrengen van 17-jarige Jet (Video)

Winsum – Winsum is nog steeds in diepe rouw om wat er met de 17-jarige Jet is gebeurd. Ze werd afgelopen woensdag neergestoken en overleed. De bloemenzee bij de plek waar ze is gevonden groeit nog dagelijks. Schrijft Rtvnoord maandagmiddag.



Ook stromen de steunbetuigingen binnen bij de Etos waar ze werkte. En in de dierenspeciaalzaak van haar vader.

Schoolpsycholoog merkt het ook

Dat het drama emoties oproept en de Winsumers bezighoudt, merkt ook schoolpsycholoog Jody van Tol: ‘De impact in Winsum is echt heel groot. Ik denk dat heel veel mensen ook met veel onmacht, maar ook met onbegrip kijken naar hoe dit is gebeurd. Hoe is dit mogelijk? Meer hierover op Rtvnoord.nl(+Bron)

