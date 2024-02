Leek – Tussen zaterdag 24 14:30 uur en maandag 26 februari 2024 8:00 uur is er ingebroken bij een bedrijf aan het Industriepark te Leek. Bij dit recyclingbedrijf zijn meerdere bakken met bakken met metaal weggenomen. Deze bakken zaten vol en waren dus niet makkelijk te verplaatsen.

Mogelijk heeft iemand in de bovenstaande periode iets gezien of gehoord in de omgeving of mogelijk heeft iemand camerabeelden waar iets op staat.

Meld dit dan via 0900-8844. Bron

