@WIS_Lisa, via X, bron & Foto`s

Kolham – Bij Kolham op de A7 is maandagmorgen rond 09:15 uur een ongeval gebeurd. Richting Winschoten is door nog onbekende oorzaak een vrachtwagen de sloot ingereden meldt weginspecteur Lisa via X.

De bestuurder is meegenomen door de ambulance. Ze zijn nu bezig met bergingswerkzaamheden. Tot zeker 15:00 blijft de rechterrijstrook dicht.

