Rtvnoord: Officier: ‘Ik voelde me belazerd toen ik hoorde dat sms’jes door kroongetuige waren vervalst’

Marum – Officier van justitie Pieter van Rest wist pas achteraf dat kroongetuige Willem P. in de zaak rond de Marumer zwembadmoord gemanipuleerde berichten had overhandigd. De sms’jes leverden de getuige een strafkorting op van dertig procent, die niet kan worden teruggedraaid. ‘Ik voelde mij achteraf belazerd’, zei Van Rest hierover maandagochtend tijdens de eerste dag van het hoger beroep voor het Gerechtshof in Leeuwarden.

Willem P. uit Kampen werd eerder veroordeeld tot 20 jaar celstraf voor zijn rol in de moord op Jan Elzinga in juli 2012. Meer hierover(+bron) Rtvnoord.nl.

