Bekentenis: 19-jarige verdachte 14 dagen langer vast voor moord op meisje(17) uit Winsum

Winsum – De rechter-commissaris heeft vandaag besloten de 19-jarige verdachte uit de gemeente Het Hogeland voor 14 dagen langer vast te houden op verdenking van moord op een 17-jarig meisje uit Winsum.

Het onderzoek gaat door. De getuigenoproep van de politie is nog van kracht. Dat maakt het OM vrijdagmiddag bekend. Dvhn.nl meldt op hun website dat de dader al bekend heeft. Het uitmaken van de verkering was de reden. De advocaat bevestigd dat.



Op social media verschijnen berichten over deze zaak die schadelijk en confronterend kunnen zijn voor nabestaanden van het slachtoffer en de omgeving van verdachte. Denk 2x na over mogelijke gevolgen van het online delen van teksten en foto’s: 1x voor jezelf en 1x voor de ander. Zegt Het Openbare Ministerie via X.

