Twee forse wietplantages opgerold

Midwolda / Bellingwolde – De politie heeft in Midwolda en Bellingwolde de afgelopen dagen twee forse wietkwekerijen opgerold.

In Midwolda zat de kwekerij verspreid over de bovenverdieping van een woning in het centrum. Er werden ruim zeshonderd planten aangetroffen. De kwekerij in Bellingwolde werd gevonden in een schuur in het buitengebied. Hier stonden iets minder dan zeshonderd planten.

In beide gevallen werd de elektriciteit voor de meter afgetapt. De bewoners van de panden zijn verhoord, er is waarschijnlijk geen verband tussen beide kwekerijen.

Ze werden gevonden naar aanleiding van tips. De gemeentes Oldambt en Westerwolde zijn op de hoogte gesteld. Dat meldt RTVNoord.nl

