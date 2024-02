Kliko in brand tegen schuurtje in Veendam

Veendam – Vrijdagavond even voor 23.00 uur werd de brandweer naar de G.H. streurmanstraat gestuurd voor een brand bijgebouw.

Ter plaatse bleek het om de steeg te gaan waar de brandweer de afgelopen jaren al meerdere keren kliko’s en/of schuurtjes heeft geblust. Ook nu stond er weer een kliko tegen een schuurtje in brand, ook de deur van de schuur begon al te branden.

Het vuur was snel geblust waarna de brandweer de deur heeft opengebroken om er zeker van te zijn dat er geen vuur in de schuur aanwezig was.

Foto's