Groningen – Bij de politie zijn zeven nieuwe tips binnengekomen over de aanranding of verkrachting van een vrouw op de Kleine der A in Groningen.

De uitzending van het tv-programma Opsporing Verzocht besteedde dinsdagavond aandacht aan de zaak. Het aantal tips staat nu op zeventien. Het is afwachten of de gouden tip er tussen zit. ‘We gaan dit nu uitzoeken’, zegt een politiewoordvoerder. Dat meldt Rtvnoord woensdagmiddag.

Foto's