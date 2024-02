Meldkamerhelden: Zondag 11 februari was het 112Dag

Groningen – Zondag 11 februari stond in het teken van #112Dag, een dag waarop we onze meldkamerhelden willen eren en bedanken voor hun onvermoeibare inzet en toewijding. Deze mannen en vrouwen werken dag en nacht om levens te redden, noodsituaties te coördineren en hulp te bieden aan mensen in nood.

De meldkamerhelden vormen het hart van ons meldkamernetwerk en spelen een cruciale rol in het verlenen van hulp en bijstand aan de samenleving. Ze staan altijd paraat, ongeacht de omstandigheden, en zetten zich met volle overgave in voor de veiligheid en het welzijn van anderen.

Wil jij ook een bijdrage leveren aan het beheer van het meldkamernetwerk? Op kombijde.politie.nl, vind je meer informatie over hoe je kunt doorstromen naar een functie binnen de meldkamer.

