Mogelijke gaslekkage bij de Orchideestraat , brandweer doet metingen (update)

Groningen – Aan de Orchideestraat in stad werd vrijdagmiddag om 15:30 uur een gaslek binnen gemeld, de brandweer ging na aankomst op zoek naar het mogelijke lek.

Ze deden diverse metingen nadat er gas was geroken door de bewoner. Er werd echter binnen niets gemeten zegt Geert Walburg van de brandweer tegen 112Groningen.

Voor de zekerheid werd bij de weg nog gekeken en gemeten door de brandweer, die was kort geleden open geweest. Ook checkten ze een put. Enexis kwam ook ter plaatse en deed metingen. Het is niet bekend of er wat is gevonden.

Foto's