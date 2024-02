Rtvnoord: Overleden peuter (2) in Veendam mogelijk slachtoffer van geweld

Veendam – Een 2-jarige peuter uit Veendam is mogelijk als gevolg van mishandeling overleden. Het jongetje werd op 11 januari aan het eind van de middag naar het UMCG overgebracht, waar hij een paar dagen later overleed.

Uit door RTV Noord verzamelde informatie blijkt dat de artsen in het ziekenhuis vrijwel direct de politie hebben geïnformeerd. Dat hield verband met de omvang en ernst van de verwondingen, die zouden kunnen duiden op fysiek geweld. De recherche is daarop in actie gekomen.

De politie is nog druk bezig met het onderzoek. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht meldt Rtvnoord(+meer informatie hier). Familie is er kapot van melden bronnen aan 112Groningen.nl. Er worden mensen verhoord melden zei.

Verder doet de politie geen inhoudelijke mededelingen. ‘Het onderzoek is gebaat bij relatieve rust. We begrijpen uiteraard dat het feit dat de politie onderzoek doet, emoties en vragen oproept bij de betrokkenen en hun naaste omgeving. Maar vanwege de privacy van de betrokkenen en omdat het onderzoek nog loopt, kunnen we nu geen nadere toelichting geven’, laat de politie weten in een korte verklaring.

