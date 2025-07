112Kort: Brand bij PreZero Scheemda & Autobrand in Beerta

Scheemda – Rond 03.00 uur dinsdag op woensdagnacht woedde er korte tijd brand bij afvalverwerker PreZero in Scheemda. De brand ontstond in een van de machines, waardoor een loods van het bedrijf vol rook kwam te staan.

De brandweer wist te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde.

Autobrand Beerta

Even voor vier uur is er in Beerta brand ontstaan in een auto. Het gebeurde aan de Hoofdweg. De brandweer uit Finsterwolde kreeg de vlammen snel onder controle schrijft RTV Noord.

Foto's