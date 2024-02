Veendam – De burgemeester van Veendam heeft een pand aan de Numero Dertien in de gemeente Veendam gesloten voor twaalf maanden. In het pand is door de politie een in werking zijnde hennepkwekerij met ruim 2100 planten ontdekt en ontruimd.

De burgemeester kan een pand sluiten wanneer er sprake is van handel of productie van drugs of als er meer drugs worden aangetroffen dan de voorraad die voor eigen gebruik aanwezig mag zijn. Dat meldt RTVNoord.nl

