Politie treft 4 gestolen fietsen aan in woning

Groningen – De afgelopen weken kreeg de politie meldingen binnen over een woning in de Indische buurt waarbij men zich zorgen maakte over de bewoner.

Die zorgen bleken terecht. De bewoner bleek niet in staat om een overlast gevende crimineel uit zijn woning te weren. De crimineel wist de bewoner dusdanig onder druk te zetten dat hij niks durfde te doen.

In de woning troffen agenten de criminele overlastpleger niet meer aan, maar in de kamer waar hij verbleef troffen agenten wel 4 gestolen fietsen aan. 2 zijn inmiddels terug naar de rechtmatige eigenaar. De verdachte zal hier binnenkort voor worden aangehouden.

De woningbouw heeft nieuwe sloten op de deuren van de woning geplaats. De bewoner wordt verder begeleid door het WIJ team. En wij houden de komende tijd een extra oogje in het zeil.

