Driebondsbrug in avond en nacht dicht op donderdag, vrijdag en zaterdag

Groningen – De Driebondsbrug in oostelijke richting (N46) gaat op donderdag 8, vrijdag 9 en zaterdag 10 februari in de avond en nacht in beide richtingen dicht. Dat meldt Groningen Bereikbaar. Een deel van Ring Oost is daardoor afgeloten. Bron: Oogtv.nl

De tijden van de afsluiting zijn verschillend. Donderdagavond gaat de afsluiting in om 20:00 en duurt tot 06:00 vrijdagochtend. Vrijdag- en zaterdagavond begint de afsluiting een uur eerder, van 19:00 tot 06:00.

Verkeer dat vanuit de stad rijdt, kan omrijden via de Rijkweg. Verkeer vanaf Hoogezand kan via de Driebondsweg omrijden (zie foto).

Foto's