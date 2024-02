Fien neemt afscheid na 45 jaar bij de politie (Video)

Groningen – Fien(agente) in de Stad Groningen nam donderdagmiddag 8 februari 2024 afscheid bij de politie na 45 dienstjaren.

Collega`s (politie & de ambulancedienst) reden om de Tasmantoren in Oosterhoogebrug heen en dankten haar voor alle jaren dat ze bij de politie zat. Een emotioneel mooi moment. Sief, haar man, nam in 2010 afscheid bij brandweer Groningen, hij moest toen in een leren pakje rondlopen in de binnenstad, een uniek afscheid aldus Sief tegen 112Groningen.

Foto's

Deel dit artikel