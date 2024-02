Styreen blijkt oorzaak van ‘vreemde lucht’ in woningen aan de Oosterhaven (update)

Groningen – De brandweer heeft woensdag zestien woningen ontruimd aan de Oosterhaven, nadat in een studentenhuis een vreemde lucht werd opgemerkt. Na een middag en avond aan onderzoek is de oorzaak gevonden: styreen blijkt de oorzaak te zijn geweest. Laat op de woensdagavond mochten de bewoners terug naar huis. Meldt Oogtv.

Volgens een woordvoerder gaven metingen van woensdagmiddag aan dat er hoge concentraties van een onbekende stof in het aanwezig waren in het pand. Hoewel de concentraties hoog waren, kon de brandweer niet duiden om welke stof het ging. Uit voorzorg werden er wel zestien appartementen in het pand ontruimd. Een aantal bewoners had last van duizeligheid en hoofdpijn en werden, uit voorzorg, gecontroleerd door medewerkers van de ambulance en de huisartsenpost.

De hulpdiensten schaalden het incident op om meerdere hulpdiensten bij het pand te krijgen. Ook de politie, een ambulance de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport kwamen naar het gebouw. Later op de woensdagavond kwam daar ook het RIVM bij, die een mobiel laboratorium van de Milieuongevallendienst naar Groningens stuurde.

Styreen blijkt oorzaak van vieze geur

Laat op woensdagavond werd duidelijk (uit monsters van woensdagmiddag) welke stof de vreemde geur in het gebouw veroorzaakte: styreen. Deze stof kan, bij zeer hoge concentraties, irriterend zijn voor de longen, de ogen en de huid. De stof is al bij lage concentraties te ruiken en zorgt, onder andere vanwege de vieze geur, soms voor klachten als hoofdpijn en misselijkheid. Lage concentraties worden, over het algemeen, niet als gevaarlijk gezien bij kortdurende blootstelling. Zegt Oogtv.nl.

De vieze geur in het appartementencomplex kan nog een tijdje in de woningen aan de Oosterhaven blijven hangen. Dat kan geen kwaad, aldus de Veiligheidsregio Groningen. De bewoners krijgen het advies om hun woning goed te ventileren. Er zijn, zo stelt de Veiligheidsregio, geen concentraties van de stof meer aanwezig.

Foto's