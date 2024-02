Rtvnoord: ‘Onthutsend dat Defensie hier wil oefenen met zware explosieven’

Marnewaard – De uitbreidingsplannen voor het militaire oefenterrein in De Marnewaard in Lauwersoog wekken zorgen bij inwoners in de omliggende dorpen. Defensie wil het terrein met 300 tot 700 hectare uitbreiden en overweegt het als locatie voor munitieopslag.

De uitbreiding is volgens Defensie nodig vanwege de verslechterde wereldwijde veiligheidssituatie sinds het begin van de oorlog in Oekraïne. Daarbij valt de keuze op het dunbevolkte noorden, omdat hier minder concurrentie is van bijvoorbeeld woningbouw. Het is nog niet zeker of de uitbreiding er komt, er worden ook andere plekken onderzocht. Meer + bron Rtvnoord.nl.

