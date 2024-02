Groningen – In een woning aan de Star Numanstraat is woensdagmiddag een gaslekkage ontstaan in de kruipruimte.

Een aannemer kwam hier achter na meldingen van waterlekkage in het pand. Toen ze de watermeter wilden afsluiten, werd er een gaslucht geroken. De brandweer en politie zijn ter plaatse. De straat is afgesloten.

