Groningen- In een woning aan de Oosterhaven wordt woensdagmiddag een vreemde lucht waargenomen. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Wat er precies aan de hand is nog niet bekend.

Er werd om 16:35 uur Grip1 gegeven.

Update: Sinds vanmiddag wordt er in meerdere woningen aan de Oosterhaven een vreemde lucht geroken. De brandweer is aan het onderzoeken waar de lucht vandaan komt en wat het is. Volg de Liveblog voor meer informatie:

Foto's

Deel dit artikel

Video

Social media