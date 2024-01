Spreidingswet komt er gelukkig + Kort geding gewonnen

Ter Apel – De Eerste Kamer heeft deze dinsdag ingestemd met de spreidingswet. Die zorgt ervoor dat gemeenten gedwongen kunnen worden om asielzoekers op te nemen. Zo kan de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel afnemen.

In een hoofdelijke stemming schaarden 43 van de 70 aanwezige senatoren zich achter het voorstel van demissionair staatssecretaris Van der Burg van Justitie om asielzoekers beter over de gemeenten in Nederland te verdelen. In het uiterste geval is daarbij dwang mogelijk. Meer op Rtvnoord

En Westerwolde wint kort geding

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) moet het aantal asielzoekers dat in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijft terugbrengen tot 2.000. De opvangorganisatie krijgt hier vier weken de tijd voor.

Dat heeft de rechter beslist in een kort geding dat was aangespannen door de gemeente Westerwolde.

