Oorzaak misselijkheid in crisisopvang Winschoten niet meer te achterhalen

Winschoten – Het is niet met zekerheid te achterhalen waardoor asielzoekers in de crisisopvang aan de Garst in Winschoten maandagavond misselijk werden. Vermoedelijk gaat het om een virus, laat het Rode Kruis weten.

Het Rode Kruis, beheerder van de opvang, kreeg die avond meerdere meldingen dat mensen niet lekker waren geworden.

‘De evacuatie ging heel soepel en geruisloos, zonder problemen’, laat een woordvoerder weten. ‘Mensen hadden last van hoofdpijn, misselijkheid en last van hun buik. Er is een ambulance geweest, maar er werd niets zorgwekkends gevonden.’ Dat meldt Rtvnoord.nl.

