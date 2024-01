GGD waarschuwt: Pas op met kwik, breng barometers en thermometers weg!

Groningen – Sommige mensen hebben nog een oude thermometer of barometer met kwik in huis. Kwik is giftig en heel moeilijk goed op te ruimen. Als een voorwerp met kwik kapot valt, is dat niet alleen een risico voor je gezondheid, het kan je ook heel veel geld kosten. De GGD vraagt nu met een voorlichtingscampagne aandacht voor kwik.

De boodschap: check of je een kwikthermometer of kwikbarometer in huis hebt en breng hem weg naar de milieustraat.

Een ongeluk zit in een klein hoekje

Bij de GGD merken we dat er veel mensen zijn die nog een thermometer of barometer met kwik in huis hebben. Én dat een ongeluk in een klein hoekje zit. Een thermometer die op de grond valt of een barometer die per ongeluk van de muur wordt gestoten….de kans lijkt misschien klein, maar in de praktijk gebeurt het toch.

Kwikvergiftiging

“Vooral in een barometer zit veel kwik en het is ontzettend moeilijk om dat weer op te ruimen. Als kwikdruppels achterblijven, bijvoorbeeld achter een plint of in een kier van de vloer, verdampen ze langzaam tot kwikdamp. De bewoners ademen dat in en lopen daardoor kans op een kwikvergiftging. Vooral zwangeren en kinderen zijn gevoelig voor kwik en kunnen ernstige klachten krijgen,” legt adviseur gezonde leefomgeving Simone Schoevaars uit.

Voorkom hoge kosten

Kwik is een bijzondere stof: het splitst zich gemakkelijk in hele kleine zilverkleurige bolletjes die overal achter en onder rollen. Het blijft ook makkelijk plakken aan bijvoorbeeld schoenen of sokken. Zo lopen mensen het ongemerkt door hun hele huis. Omdat kwik zo lastig op te ruimen is moet er meestal een professioneel schoonmaakbedrijf komen. Vaak moet de vloerbedekking of een laminaatvloer worden afgevoerd en moeten er veel spullen weg. De kosten lopen door het inhuren van het bedrijf en door de materiële schade vaak hoog op; tot wel tienduizend euro. En dat wordt niet altijd vergoed door de verzekering.

Dat een ongeluk met kwik grote impact heeft, merkten Gerda en Monique. Hun barometers gingen kapot. Lees hun verhalen op ggdleefomgeving.nl/kwik-onbewust-gevaarlijk

‘Pas op met kwik’ op GGDLeefomgeving.nl

Via de website GGDLeefomgeving.nl roept de GGD mensen op om te checken of zij nog een kwikmeter in huis hebben. Op de website lees je hoe je een thermometer of barometer met kwik kunt herkennen en kwik veilig op kunt (laten) ruimen. GGDleefomgeving.nl is dé plek waar je betrouwbare informatie vindt over de invloed van je omgeving op je gezondheid.

Meer weten? Kijk op https://ggdleefomgeving.nl/kwik-onbewust-gevaarlijk

