Groningen – Van woensdag op donderdag een straatroof Vismarkt Groningen. Een telefoon werd uit de handen van aangeefster gepakt, verdachte vlucht door achterop een scooter te springen.

Gelukkig korte tijd later aangehouden. In zijn kleding nog een pas die eerder in de nacht is weggenomen in de binnenstad

